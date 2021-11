Todo Lo Necesario para El Mantenimiento de Cortinas y Persianas

No es sorprendente que sus cortinas y persianas necesiten una limpieza y un mantenimiento regulares para mantenerlas en perfecto estado. Pero, no se preocupe, este no tiene por qué ser un proceso difícil.

Hay muchos trucos simples para ayudar a que sus cortinas y persianas luzcan lo mejor posible, así como una gama de productos y servicios para ayudar con el mantenimiento a lo largo del tiempo.

Comencemos con algunos consejos simples para ayudar a mantener las cortinas ordenadas y prolongar su vida útil.

CUIDANDO CORTINAS

Incluir cortinas en su rutina de limpieza normal lo ayudará a mantenerse al tanto de las cosas con un costo o esfuerzo mínimo.

Pasar la aspiradora

Mientras pasa la aspiradora por el resto de su casa, también refresque las cortinas. Puede usar un accesorio de cepillo suave para deshacerse del polvo y la suciedad cotidianos, y asegurarse de que sus cortinas se vean bien por más tiempo entre las limpiezas más intensas.

Asegúrese de llegar a esos lugares difíciles de alcanzar en la parte superior de las cortinas utilizando un asa larga y extensible.

Si sus cortinas son delicadas o están hechas de una tela liviana, sacudirlas suavemente también ayudará a mantener a raya el polvo.

Ventilación

Al igual que otros muebles y ropa, las cortinas absorben los olores de la casa, especialmente los de comida o humo. Estos pueden hacer que sus cortinas huelan un poco ‘mal’ y pueden crear manchas con el tiempo si se dejan acumular (especialmente para cortinas de colores claros).

Cuando el pronóstico del tiempo lo permita, quite las cortinas del riel y cuélguelas al aire libre. Esto ayuda a reducir el impacto de esos aromas errantes. Si esa no es una opción, abra las ventanas y deje que circule el aire más fresco.

Desodorizante

Hacer que su hogar huela bien también ayuda a mantener las cortinas frescas. Si ventilar no funciona, siempre puede comprar un desodorante en aerosol para darle a sus cortinas una revisión regular. Tenga cuidado de no usar productos químicos que puedan dañar la tela de su cortina (revise esas etiquetas y pida ayuda si la necesita).

LAVADO Y SECADO

Además de los retoques de rutina, sus cortinas necesitan una limpieza a fondo cada pocos meses. El tipo de cortinas determinará la técnica de lavado que debe utilizar, por lo que siempre revise las etiquetas de las telas antes de lavarlas o lavarlas en seco para obtener instrucciones de cuidado especial.

Cortinas ligeras

La mayoría de las cortinas ligeras se pueden limpiar en la lavadora. Asegúrese de quitar todos los ganchos y cualquier otro hardware de la cortina antes de colocarlos en la máquina. Por lo general, deben lavarse en un ciclo suave con agua fría y detergente suave. No laves nada más con las cortinas; podrías sobrecargar tu lavadora o perder el color.

Cortinas delicadas

Si sus cortinas están hechas con telas o materiales delicados, lo ideal es lavarlas a mano para evitar que se encojan y se rompan. Es posible que pueda lavarlos dentro de una funda de almohada vieja para evitar que se dañen, pero es mejor frotarlos a mano si es posible.

Cortinas pesadas

Las cortinas de tela gruesa deben lavarse a máquina o limpiarse en seco, según las recomendaciones de la tela individual. Las cortinas con forro generalmente se pueden lavar a máquina. Cuanto más pesada sea la tela, más tardará en secarse. Puede ser más fácil lavarlos en seco para evitar molestias.

Cortinas de secado

Puede colgar las cortinas en un tendedero o pasarlas por una secadora. Si usa la máquina, asegúrese de secarlos con un ajuste con un calor mínimo que sea adecuado para materiales delicados. Demasiado calor es una forma segura de arruinar algunas telas y soportes.

No olvide lavar y secar también las barras, los anillos y los ganchos de las cortinas. También pueden ensuciarse y no querrás estropear tus nuevas cortinas limpias.

Si el material de su cortina es caro, raro o inusual, es mejor consultar a un profesional sobre el mantenimiento, al menos la primera vez que intente limpiarlo.

CUIDAR DE LAS PERSIANAS

Al igual que las cortinas, las persianas de interior trabajan duro todos los días y, de vez en cuando, necesitan un poco de cariño. Es un pequeño precio a pagar para mantener su hogar elegante e higiénico.

La forma de limpiar sus persianas está determinada por su construcción o material, más que por el estilo real de las persianas. Por ejemplo, una persiana vertical de tela se limpiaría de la misma manera que una persiana horizontal de tela.

Persianas de tela

Déles un polvo o una aspiradora de rutina usando un accesorio de tapicería, al igual que sus cortinas, para mantener la suciedad al mínimo. Puede limpiar manchas o parches individuales con una esponja seca (también conocida como esponja de goma) con detergente suave y agua tibia. Si sus persianas se manchan mucho o la acumulación se vuelve demasiado, visite la tintorería.

Persianas de madera

Mantenga las persianas de madera impecables con un plumero o una toallita. Evite el uso de agua en las persianas de madera porque la madera absorberá el agua y puede descomponerse o desarrollar un olor a moho. Nuevamente, una esponja seca hace un buen trabajo con el polvo y los residuos, pero un trapo limpio o un calcetín también pueden ser igual de efectivos.

Cuando esté limpiando, vaya siempre de arriba a abajo, de modo que cualquier residuo que se caiga se recoja a medida que avanza hacia abajo.

Persianas de aluminio

Las persianas de aluminio también se pueden limpiar con un paño húmedo y agua con jabón. Pero, con este material, también puedes sumergir tus persianas en la bañera o lavabo si te resulta más fácil. Agregue detergente para lavar platos a la mezcla y sus persianas se limpiarán en poco tiempo. Solo asegúrese de secarlos correctamente antes de volver a colgarlos.

Si sus persianas cuelgan en un área con mucha humedad, como la cocina o el baño, pueden acumular suciedad o grasa adicional y necesitan una limpieza y un pulido más vigorosos.

Si el equipo de sus persianas no funciona correctamente, por ejemplo, los cables que usa para subir y bajar la persiana ya no están haciendo su trabajo, es posible que sus persianas necesiten un control más completo por parte de un profesional.

