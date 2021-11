Secretos para La Picada Perfecta

¡Esta impresionante picada es la esencia del entretenimiento fácil! Lleno de carnes curadas, quesos, galletas saladas, frutas, nueces y más, sus invitados quedarán cautivados por esta hermosa y deliciosa variedad. ¡El aperitivo indicado para una fiesta!

No hay aperitivo más impresionante que una picada. Cargado con una variedad de carnes curadas, queso, nueces, frutas, galletas saladas y para untar, aquí hay algo para todos.

¿Qué es la charcutería?

La charcutería es el arte de preparar carnes curadas o ahumadas.

Lo asombroso de las tablas de charcutería es que las posibles variaciones no tienen fin. Cambiar algunos ingredientes produce algo nuevo y sorprendente cada vez. ¡A todos les encanta una tabla de carne y queso llena de divertidos bocados!

Use frutas y verduras de temporada para que sea más fácil para usted y agregue algunos toques especiales para las fiestas. Por ejemplo, una tabla de charcutería navideña podría tener ramitas de tomillo y arándanos esparcidas. Una tabla de charcutería para el Día de San Valentín podría tener ositos de goma de canela roja y MUCHO chocolate.

Tablas de embutidos: ¿por dónde empezar?

Me gusta comenzar con la elección de la tabla. Las tablas de embutidos pueden ser tan grandes o tan pequeñas como quieras. La charcutería para dos es súper divertida para una cita nocturna o picnics. Cuando tenga eventos realmente grandes, siempre crea más de un tablero para asegurarse de que los invitados tengan mucho a mano.

No es necesario comprar una tabla especial. Use una tabla de cortar de madera, una tabla de pizarra, una bandeja para servir, etc. Cualquier superficie plana que tenga funcionará.

Añadiendo color y textura

Cuando esté seleccionando elementos para su tablero, asegúrese de elegir algunos que “aparecerán” en su tablero. Rojos brillantes (fresas, cerezas, tomates), verdes brillantes (uvas, rodajas de manzana, guarnición de hierbas), etc. Hay demasiados alimentos marrones y, si no tienes cuidado, tu tabla se verá suave, no brillante.

Asegúrese de no colocar demasiados colores similares uno al lado del otro. Esto ayudará con la presentación.

Lo mismo ocurre con la textura. La variedad es clave. Quieres algunas superficies lisas y brillantes como dátiles. Quieres algunas superficies ásperas y vanguardistas como ciertas galletas. Algunas deben verse mojadas o húmedas como las mermeladas y las pastas para untar, y otras súper secas, como los pistachos y las almendras.

Consejos para el montaje de la tabla de charcutería

Puede parecer una obviedad: simplemente arroje algunas carnes, quesos y galletas saladas en una tabla y ¡listo! No es así mis amigos. Si bien las tablas de charcutería son la esencia del entretenimiento fácil, se necesita un poco de pensamiento y estrategia para construir una tabla de charcutería que sorprenda a sus invitados.

Comience con tazones

Su tabla de embutidos debe incluir una variedad de mermeladas, conservas, mostazas o salsas. Innove con untable de higos, gelatina de chile habanero marionberry, pesto, mostaza molida gruesa, mermelada de albaricoque y más ingredientes originales. Dale a tus invitados algo de variedad.

Los tazones también son ideales para bolas de mozzarella fresca, nueces pequeñas, etc.

Ahora, obviamente, estos artículos necesitan tazones pequeños para mantenerlos contenidos. Pero esos tazones cumplen una doble función al actuar como el trabajo de base para su tabla. Sólidos, resistentes, son ideales para apoyar galletas, apilar frutas secas al lado, apilar queso, etc. Colócalos alrededor del tablero. El número y el tamaño dependerán de la magnitud de su tabla.

Carnes y quesos

Una vez que los tazones están en su lugar, es preferible agregar las carnes y el queso. Un poco de queso se puede cortar en cubos o en rodajas, y también se puede agregar en la tabla como una cuña.

Las cuñas de queso brie o azul se ven realmente impresionantes y, junto con un juego de cuchillos para servir, los invitados realmente pueden cavar y servirse a sí mismos. Primero coloque los elementos más grandes, como carnes en rodajas y bloques o rodajas de queso en la tabla.

Galletas y Pan

Querrá agregar galletas saladas y / o pan a su tabla de embutidos. Super importante. Este es un elemento fundamental cuando los invitados comienzan a combinar todos los sabores. Quieres algo resistente y quieres un par de opciones diferentes: piensa de 2 a 4.

Fruta y guarnición

Rellene los huecos de su tablero con frutas frescas y / o secas. Aquí no hay una respuesta incorrecta. Utilice fruta de temporada y que sea fácil de recoger. Esas son realmente las únicas reglas. Las uvas son una opción obvia, así como casi todas las bayas. Las rodajas de manzana son un buen toque y van particularmente bien con el queso brie y el queso cheddar.

Los frutos secos son fáciles y accesibles durante todo el año. Me gusta ir con variedades más grandes como dátiles, albaricoques, ciruelas, etc.

Agregue algunas hierbas frescas para decorar y ¡listo!

Dulce, Sabroso, Salado, Picante

Las tablas de embutidos generalmente deben incorporar elementos dulces, sabrosos, salados y picantes para una experiencia verdaderamente equilibrada. Aquí hay unos ejemplos:

Dulce – Frutas (frescas y secas): uvas, fresas, dátiles, arándanos, frambuesas, cerezas, higos, etc. Tus untables también pueden ser dulces como la mermelada de albaricoque, untable de higos, jaleas, etc;

Frutas (frescas y secas): uvas, fresas, dátiles, arándanos, frambuesas, cerezas, higos, etc. Tus untables también pueden ser dulces como la mermelada de albaricoque, untable de higos, jaleas, etc; Sabroso – El queso y las carnes se hacen cargo aquí. Me gusta tener al menos 3 variedades de cada uno;

El queso y las carnes se hacen cargo aquí. Me gusta tener al menos 3 variedades de cada uno; Salado – Debido a que las carnes están curadas, también son saladas. El queso, las nueces y las galletas saladas son otras fuentes de alimentos salados;

Debido a que las carnes están curadas, también son saladas. El queso, las nueces y las galletas saladas son otras fuentes de alimentos salados; Picante – No es necesario exagerar aquí, tal vez uno o dos elementos. Pruebe el cheddar de mango habanero o la gelatina de chile habanero marionberry. Solo asegúrate de que tus invitados sepan dónde está el calor en tu picada.

